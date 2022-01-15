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Марк Кондратюк: я хотел, чтобы катание было более эмоциональным

Марк Кондратюк: я хотел, чтобы катание было более эмоциональным
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Российский фигурист Марк Кондратюк оценил своё выступление на чемпионате Европы.

«Я доволен своими элементами, но не очень доволен своим катанием. Я хотел, чтобы оно было более эмоциональным, наверное, как на чемпионате России, но этого показать не удалось. Не знаю, как смотрелось со стороны, я отталкиваюсь чисто от своих ощущений», — сказал Кондратюк после проката.

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победитель и призёры в мужском одиночном катании.

Победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 22 балла.

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