Вайцеховская: Кондратюк геройский парень. Докатывал программу мёртвым

Известная журналистка, олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская высказалась о победе российского фигуристка Марка Кондратюка на чемпионате Европы.

«Кондратюк, конечно же, геройский парень. Докатывал программу мертвым. Сам признал прямо перед награждениями малыми медалями в пресс-центре, что после пятого прыжка силы как-то враз иссякли», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Кондратюк впервые в карьере выступал на чемпионате Европы и выиграл его. Россиянин исполнил четверной тулуп, четверной сальхов и каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов, а также два тройных акселя (второй в каскаде с двойным тулупом, где и допустил единственную небольшую ошибку). За произвольный прокат Кондратюк получил 187,50 балла, что на 22 балла выше его прежнего личного достижения (165,29). А по сумме баллов Марк улучшил личный рекорд сразу на 36 баллов (было 250,08, стало – 286,56).