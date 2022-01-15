Вайцеховская: Кондратюк геройский парень. Докатывал программу мёртвым

Известная журналистка, олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская высказалась о победе российского фигуристка Марка Кондратюка на чемпионате Европы.
«Кондратюк, конечно же, геройский парень. Докатывал программу мертвым. Сам признал прямо перед награждениями малыми медалями в пресс-центре, что после пятого прыжка силы как-то враз иссякли», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
Кондратюк впервые в карьере выступал на чемпионате Европы и выиграл его. Россиянин исполнил четверной тулуп, четверной сальхов и каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов, а также два тройных акселя (второй в каскаде с двойным тулупом, где и допустил единственную небольшую ошибку). За произвольный прокат Кондратюк получил 187,50 балла, что на 22 балла выше его прежнего личного достижения (165,29). А по сумме баллов Марк улучшил личный рекорд сразу на 36 баллов (было 250,08, стало – 286,56).
- 15 января 2022
-
05:30
-
04:32
-
01:22
-
01:10
-
00:49
-
00:48
-
00:27
-
00:18
-
00:14
-
00:08
-
00:02
- 14 января 2022
-
23:57
-
23:42
-
23:36
-
23:26
-
23:22
-
23:19
-
23:19
-
23:12
-
23:11
-
23:09
-
23:07
-
22:58
-
22:57
-
22:23
-
21:44
-
21:31
-
21:15
-
20:50
-
20:40
-
20:20
-
20:08
-
19:48
-
19:44
-
19:40