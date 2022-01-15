Татьяна Волосожар отреагировала на победу Марка Кондратюка на чемпионате Европы

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала победу Марка Кондратюка на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). В комментарии к посту фигуриста в «Инстаграме» Волосожар написала: «Поздравляю! Просто браво!»

Ученик Светланы Соколовской дебютировал на первенстве континента, что не помешало ему блестяще откатать обе программы, побив личные рекорды.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Мужчины

1. Марк Кондратюк (Россия) – 286,56.

2. Даниэль Грассль (Италия) – 274,48.

3. Денис Васильев (Латвия) – 272,08.

4. Андрей Мозалёв (Россия) – 265,69.

5. Евгений Семененко (Россия) – 260,0.

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