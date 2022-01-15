Жулин прокомментировал победу Синициной и Кацалапова на чемпионате Европы
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Александр Жулин, тренер танцевального дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов, прокомментировал результат учеников на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
Синицина и Кацалапов защитили титул, завоёванный в 2020 году, опередив соотечественников Александру Степанову и Ивана Букина по сумме двух танцев на 4,76 балла.
«Победа на чемпионате Европы была очень важна для нас, потому что мы не выступали на ЧР из-за травмы. Доволен ли выступлением? Конечно, есть некоторые вещи, над которыми надо работать. В целом доволен», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
На чемпионате России в Санкт-Петербурге Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец, но снялись с произвольной программы из-за травмы спины у партнёра.
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