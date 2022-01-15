Бестемьянова объяснила, за счёт чего Степановой и Букину удалось добиться прогресса на ЧЕ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итог выступления российских дуэтов на чемпионате Европы в Таллине.

Титул защитили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин.



«Это был замечательный вечер. Очень интересно было следить за выступлениями в танцах, где были очень красивые программы. Думаю, даже 15 пар сегодня были очень интересными. Хотя обычно чемпионат Европы очень скучный.



Поздравляю Синицину и Кацалапова с победой. Очень рада, как катались Степанова и Букин. Очень близко подошли к первой паре. Но понятно, что в олимпийский год первая пара — первая, а вторая — вторая.



За счёт чего Степанова и Букин прогрессировали на ЧЕ и вплотную подобрались к первой паре? Саша и Ваня очень выросли в мастерстве», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.