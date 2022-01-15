Бестемьянова объяснила, за счёт чего Степановой и Букину удалось добиться прогресса на ЧЕ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итог выступления российских дуэтов на чемпионате Европы в Таллине.
Титул защитили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин.
«Это был замечательный вечер. Очень интересно было следить за выступлениями в танцах, где были очень красивые программы. Думаю, даже 15 пар сегодня были очень интересными. Хотя обычно чемпионат Европы очень скучный.
Поздравляю Синицину и Кацалапова с победой. Очень рада, как катались Степанова и Букин. Очень близко подошли к первой паре. Но понятно, что в олимпийский год первая пара — первая, а вторая — вторая.
За счёт чего Степанова и Букин прогрессировали на ЧЕ и вплотную подобрались к первой паре? Саша и Ваня очень выросли в мастерстве», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 15 января 2022
-
19:32
-
19:16
-
19:05
-
18:54
-
18:49
-
18:39
-
18:21
-
18:21
-
17:58
-
17:30
-
17:15
-
17:03
-
15:40
-
15:07
-
15:00
-
14:50
-
14:14
-
13:59
-
11:31
-
11:12
-
11:07
-
11:00
-
10:59
-
10:53
-
10:33
-
10:12
-
09:51
-
09:25
-
09:02
-
08:25
-
08:10
-
08:00
-
07:15
-
05:30
-
04:32