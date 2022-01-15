Произвольный танец Степановой и Букина на чемпионате Европы в Таллине. Видео

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования танцевальных дуэтов.



Двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин с личным рекордом в произвольном танце (126,75) и по сумме баллов (213,20) стали обладателями серебряной медали первенства Европы — 2022, уступив лишь коллегам по сборной. Предлагаем посмотреть видео произвольного танца в исполнении Степановой и Букина:

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Победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (217,96), бронзу завоевали представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97). Дебютанты чемпионата Европы Диана Дэвис и Глеб Смолкин — седьмые.