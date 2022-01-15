Произвольный танец Степановой и Букина на чемпионате Европы в Таллине. Видео
Поделиться
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования танцевальных дуэтов.
Двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин с личным рекордом в произвольном танце (126,75) и по сумме баллов (213,20) стали обладателями серебряной медали первенства Европы — 2022, уступив лишь коллегам по сборной. Предлагаем посмотреть видео произвольного танца в исполнении Степановой и Букина:
Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.
Победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (217,96), бронзу завоевали представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97). Дебютанты чемпионата Европы Диана Дэвис и Глеб Смолкин — седьмые.
Комментарии
- 15 января 2022
-
21:13
-
21:04
-
20:52
-
20:36
-
20:30
-
20:25
-
20:24
-
20:16
-
20:10
-
20:03
-
19:48
-
19:32
-
19:16
-
19:05
-
18:54
-
18:49
-
18:39
-
18:21
-
18:21
-
17:58
-
17:30
-
17:15
-
17:03
-
15:40
-
15:07
-
15:00
-
14:50
-
14:14
-
13:59
-
11:31
-
11:12
-
11:07
-
11:00
-
10:59
-
10:53
Партнерский контент