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Церемония награждения танцевальных дуэтов на ЧЕ. Видео

Церемония награждения танцевальных дуэтов на ЧЕ. Видео
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На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования танцевальных дуэтов.

Победу одержали защищавшие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые почти на 2 балла обновили личный рекорд по сумме двух программ. Теперь он равен 213,20 балла. Третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Предлагаем посмотреть видео церемонии награждения:

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Танцы на льду

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 217,96.
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 213,20.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 207,97.
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 196,86.
5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 196,01.
6. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 191,90.
7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 186,61.
8. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 183,17.

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