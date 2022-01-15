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Ягудин — о Щербаковой: лучшая на планете, и этим всё сказано. Анечка, браво!

Ягудин — о Щербаковой: лучшая на планете, и этим всё сказано. Анечка, браво!
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы.

«Для вас только что выступала чемпионка мира, лучшая на планете. И этим всё сказано. Честно, мы не понимаем, как она это делает. Каждый раз она выходит как в последний раз. Анечка, браво! Это было незабываемо, это было суперкруто! Казалось, тупиковая ситуация, но нет. В произвольной программе она выходит и вновь удивляет. Удивляла, удивляет и, уверен, будет удивлять в будущем», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

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