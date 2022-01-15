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Ягудин: Трусова просто как танк — идёт вперёд, несмотря ни на что

Ягудин: Трусова просто как танк — идёт вперёд, несмотря ни на что
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Александры Трусовой в произвольной программе.

«Эмоциональный выдался прокат у Саши Трусовой. Ну вот не снижает планку для себя никогда. Упала — не упала, в каких кондициях находится, чуть лучше или чуть хуже. Она просто как танк — идёт вперёд, несмотря ни на что. Мужчины не то что не решаются делать такую программу, они просто не умеют. Только единицы могут», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

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