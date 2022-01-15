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Ягудин: хочется взять Валиеву на руки и отнести её на пьедестал почёта

Ягудин: хочется взять Валиеву на руки и отнести её на пьедестал почёта
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на чемпионате Европы.

Камила получила за прокат 168,1 балла. Итог — 259,06. Она выиграла чемпионат Европы.

«Новая чемпионка Европы закончила прокат произвольной программы. Поздравляем Камилу. Думаю, здесь даже не нужно спорить. Да, сегодня не всё получилось. Не было стопроцентной уверенности в исполнении сложнейших элементов. Мы видели, насколько роскошна она была в России. Тройной аксель будет отмечен как сорванный, но он был сделан чистейшим образом, просто соскочила нога. Хочется вновь выйти, взять на руки Камилу Валиеву и отнести её на пьедестал почёта, помочь ей подняться на первую строчку», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

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