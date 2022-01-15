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В восьмой раз подряд чемпионат Европы выиграла фигуристка из России

В восьмой раз подряд чемпионат Европы выиграла фигуристка из России
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На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), определились победительница и призёры в соревнованиях женщин.

Победу одержала россиянка Камила Валиева. Таким образом, в восьмой раз подряд чемпионат Европы выигрывает фигуристка из России. В 2013-м победила итальянка Каролина Костнер, а дальше — только россиянки: Юлия Липницкая, Елизавета Туктамышева, дважды Евгения Медведева, Алина Загитова, Софья Самодурова и Алёна Косторная. ЧЕ-2021 не состоялся.

Отметим, Валиева неудачно исполнила произвольную программу. Она успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

Чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей подняться на второе место.

Александра Трусова чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок. Трусова стала третьей.

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