В восьмой раз подряд чемпионат Европы выиграла фигуристка из России

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), определились победительница и призёры в соревнованиях женщин.
Победу одержала россиянка Камила Валиева. Таким образом, в восьмой раз подряд чемпионат Европы выигрывает фигуристка из России. В 2013-м победила итальянка Каролина Костнер, а дальше — только россиянки: Юлия Липницкая, Елизавета Туктамышева, дважды Евгения Медведева, Алина Загитова, Софья Самодурова и Алёна Косторная. ЧЕ-2021 не состоялся.
Отметим, Валиева неудачно исполнила произвольную программу. Она успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.
Чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей подняться на второе место.
Александра Трусова чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок. Трусова стала третьей.
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