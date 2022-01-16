Евгения Медведева поздравила российских фигуристок с медалями ЧЕ-2022

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поздравила российских фигуристок с медалями чемпионата Европы – 2022.

Чемпионкой Европы впервые стала Камила Валиева, на вторую ступень пьедестала почёта поднялась Анна Щербакова, бронзовым призёром стала Александра Трусова. Щербакова и Трусова получили медали той же пробы, что и в 2020 году, когда первенствовала Алёна Косторная.

«Какие вы сильные, Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Поздравляю!» — написала Медведева в «сториз» своей страницы в «Инстаграме», украсив запись смайлами в виде сердечек.

Сама Медведева становилась сильнейшей на континенте в 2016 и 2017 годах. В первый раз вместе с ней на пьедестале стояли Елена Радионова и Анна Погорилая, во второй – Погорилая и итальянская фигуристка Каролина Костнер.