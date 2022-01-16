Валиева, Щербакова и Трусова вместе сфотографировались с флагом России

Медалистки чемпионата Европы по фигурному катанию Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова сфотографировались с флагом России после церемонии награждения.

В отличие от чемпионатов мира и Олимпийских игр, на первенствах континента российские спортсмены выступают под своим флагом, а в честь их побед звучит гимн страны.

На чемпионате Европы в Таллине преимущество Валиевой было бесспорно. Анна Щербакова благодаря блестящему прокату произвольной программы сумела подняться с четвёртого места на второе. Александра Трусова не справилась со своим сложнейшим контентом, успешно исполнив только два четверных прыжка, и довольствовалась третьим местом.

Отметим, что Щербакова и Трусова заняли те же места и на чемпионате Европы – 2020, когда победу одержала Алёна Косторная.