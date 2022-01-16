Хореограф группы Тутберидзе — о российском пьедестале у девушек на ЧЕ: утритесь, мрази!

Российские фигуристки в восьмой раз в истории заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, завершившемся в Таллине.
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на золото Камилы Валиевой, серебро Анны Щербаковой и бронзу Александры Трусовой.
«Утритесь, мрази!» – подписал Железняков публикацию с фотографиями Валиевой, Щербаковой и Трусовой в своём «инстаграме».
Следом хореограф опубликовал ещё один пост с фотографией Анны Щербаковой, написав: «Я сказал вам, сволочи, хейтеры, эта девочка достойна! Теперь живите с этим, уроды!»
Российские спортсмены завоевали все золотые медали на чемпионате Европы в Таллине.
Отметим, что Щербакова и Трусова заняли те же места и на чемпионате Европы – 2020, когда победу одержала Алёна Косторная.
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