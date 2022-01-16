Хореограф группы Тутберидзе — о российском пьедестале у девушек на ЧЕ: утритесь, мрази!

Российские фигуристки в восьмой раз в истории заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, завершившемся в Таллине.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на золото Камилы Валиевой, серебро Анны Щербаковой и бронзу Александры Трусовой.

«Утритесь, мрази!» – подписал Железняков публикацию с фотографиями Валиевой, Щербаковой и Трусовой в своём «инстаграме».

Следом хореограф опубликовал ещё один пост с фотографией Анны Щербаковой, написав: «Я сказал вам, сволочи, хейтеры, эта девочка достойна! Теперь живите с этим, уроды!»

Российские спортсмены завоевали все золотые медали на чемпионате Европы в Таллине.

Отметим, что Щербакова и Трусова заняли те же места и на чемпионате Европы – 2020, когда победу одержала Алёна Косторная.