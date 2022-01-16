Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хореограф группы Тутберидзе — о российском пьедестале у девушек на ЧЕ: утритесь, мрази!

Хореограф группы Тутберидзе — о российском пьедестале у девушек на ЧЕ: утритесь, мрази!
Комментарии

Российские фигуристки в восьмой раз в истории заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, завершившемся в Таллине.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на золото Камилы Валиевой, серебро Анны Щербаковой и бронзу Александры Трусовой.

«Утритесь, мрази!» – подписал Железняков публикацию с фотографиями Валиевой, Щербаковой и Трусовой в своём «инстаграме».

Следом хореограф опубликовал ещё один пост с фотографией Анны Щербаковой, написав: «Я сказал вам, сволочи, хейтеры, эта девочка достойна! Теперь живите с этим, уроды!»

Российские спортсмены завоевали все золотые медали на чемпионате Европы в Таллине.

Отметим, что Щербакова и Трусова заняли те же места и на чемпионате Европы – 2020, когда победу одержала Алёна Косторная.

Новость по теме
Российские фигуристы во второй раз подряд завоевали всё золото ЧЕ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022