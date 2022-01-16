«Восхищена!». Тамара Москвина прокомментировала российский пьедестал у девушек на ЧЕ

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала выступления российских девушек на чемпионате Европы по фигурному катанию.



«Как я оценю прокат россиянок? Восхищена! Восхищена! Восхищена!», — цитирует Москвину «Спорт-Экспресс».



Чемпионкой Европы стала россиянка Камила Валиева, неудачно исполнившая произвольную программу. Валиева успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.



Чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей подняться на второе место.



Александра Трусова чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок.