«Восхищена!». Тамара Москвина прокомментировала российский пьедестал у девушек на ЧЕ

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала выступления российских девушек на чемпионате Европы по фигурному катанию.
«Как я оценю прокат россиянок? Восхищена! Восхищена! Восхищена!», — цитирует Москвину «Спорт-Экспресс».
Чемпионкой Европы стала россиянка Камила Валиева, неудачно исполнившая произвольную программу. Валиева успешно прыгнула четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.
Чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей подняться на второе место.
Александра Трусова чисто исполнила четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца в четыре оборота, после чего не стала прыгать пятый четверной прыжок.
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