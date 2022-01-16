«Замечательно!» Ирина Роднина оценила итоги чемпионата Европы по фигурному катанию

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала итоги чемпионата Европы, который прошёл в Таллине (Эстония).

«Немного поражает, что в большинстве своём публику интересует только женское одиночное катание! У нас замечательно выступили дуэты в танцах на льду, спортивные пары забрали все комплекты наград, мужчины впервые за долгое время показали такие хорошие результаты. Команда показала один из самых высоких результатов за большую историю чемпионатов Европы.

Не хватило трёх медалей, чтобы забрать все медали чемпионата Европы? Наглеть не надо (смеётся). В других странах тоже катаются спортсмены, пусть и не на таком уровне, но все стремятся. Все четыре золотых медали — это и есть полный комплект. Это замечательно.

Чемпионат Европы был последним серьёзным контролем наших фигуристов перед Олимпийскими играми. Каждый спортсмен и каждый тренер сделают определённые выводы. Есть время что-то подкорректировать, над чем-то конкретнее и усиленнее работать», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.