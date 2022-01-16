«Обманывает эти прыжки». Лис оценил выступление Щербаковой в произвольной программе ЧЕ

Американский журналист и ведущий блога The Skating Lesson Дэйв Лис оценил выступление российской фигуристки Анны Щербаковой в произвольной программе чемпионата Европы в Таллине (Эстония).
«Аня обманывает эти прыжки так, как будто от этого зависит её жизнь в фигурном катании. И это так», — написал Лис на странице The Skating Lesson в «твиттере».
Напомним, чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы, что позволило ей подняться на второе место по итогам двух программ на чемпионате Европы.
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