«Диша, будь счастлива!» Тутберидзе поздравила дочь Диану Дэвис с днём рождения
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поздравила дочь, фигуристку Диану Дэвис с днём рождения.
Видео доступно в официальном «инстаграме» Этери Тутберидзе.
«Диша, солнышко, будь счастлива, родная!
Нету лучше дочки на земле!
В день рожденья крепко обнимаю!
Сил, здоровья, радости тебе!
Диша, с днём рождения!» — написала Тутберидзе у себя в «инстаграме».
Ранее сегодня, 16 января, стал известен порядок показательных выступлений фигуристов на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония).
Российская пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин выступят вместо итальянского дуэта Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, тренер которых, Барбара Фузар-Поли, заболела коронавирусом. На чемпионате Европы российский дуэт занял восьмое место.
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