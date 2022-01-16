«Диша, будь счастлива!» Тутберидзе поздравила дочь Диану Дэвис с днём рождения

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поздравила дочь, фигуристку Диану Дэвис с днём рождения.

Видео доступно в официальном «инстаграме» Этери Тутберидзе.

«Диша, солнышко, будь счастлива, родная!

Нету лучше дочки на земле!

В день рожденья крепко обнимаю!

Сил, здоровья, радости тебе!

Диша, с днём рождения!» — написала Тутберидзе у себя в «инстаграме».

Ранее сегодня, 16 января, стал известен порядок показательных выступлений фигуристов на чемпионате Европы, который проходит в Таллине (Эстония).

Российская пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин выступят вместо итальянского дуэта Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, тренер которых, Барбара Фузар-Поли, заболела коронавирусом. На чемпионате Европы российский дуэт занял восьмое место.