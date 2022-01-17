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Татьяна Навка оценила результаты чемпионата Европы по фигурному катанию

Татьяна Навка оценила результаты чемпионата Европы по фигурному катанию
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка подвела итоги прошедшего в Таллине чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Как символично. Вчера был день фигурного катания и триумф наших фигуристов на чемпионате Европы! Мы забрали всё золото и дважды заняли весь пьедестал чемпионата Европы. Ребята, от души поздравляю, так держать!

Не могу не начать с танцев. Золото — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебро — Александра Степанова и Иван Букин. В женском одиночном катании весь пьедестал наш: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Спортивные пары также забрали все медали: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В мужском одиночном катании наш герой Марк Кондратюк!

Невероятно приятно смотреть на такие потрясающие результаты наших фигуристов на чемпионате Европы, это вселяет уверенность в развитии этого спорта у нас и гордость за наше фигурное катание перед всем миром! Отдельные аплодисменты и слова благодарности всему тренерскому составу наших ребят!» — написала Навка.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки.

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