Тренер Кондратюка: я никогда не была на ОИ, как и Марк, зачем раньше времени волноваться?

Светлана Соколовская, тренер российского фигуриста Марка Кондратюка, рассказала, как спортсмен чувствовал себя во время чемпионата Европы в Таллине (Эстония). Также специалист призналась, что она пока не думает об Олимпийских играх в Пекине (Китай).



На чемпионате Европы Кондратюк завоевал золотую медаль. Ранее он также выиграл чемпионат России.



«Мы с ним не нервничали. На чемпионате России в Санкт-Петербурге стресс был действительно велик. А вот после того как Марк отобрался в команду, мы с ним договорились, что дальше будем просто идти по накатанной. Ничего не хотеть, ничего не планировать, а просто делать свою работу максимально хорошо. Не чужую, а свою.



Ну да, меня часто спрашивают об Олимпиаде, чего мы от этих соревнований ждём. Но что я могу по этому поводу ответить? Я никогда в жизни на Олимпиаде не была, как и Марк. Так зачем же мы будем раньше времени по этому поводу волноваться?» — приводит слова Соколовской «RT на русском».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!