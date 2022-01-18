Евгения Медведева показала стильные снимки с фотосессии в белом платье

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. Спортсменка приняла участие в стильной фотосессии в белом платье.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 18 января 2022
-
12:46
-
11:38
-
10:26
-
09:52
-
08:42
-
07:34
- 17 января 2022
-
23:14
-
23:01
-
22:37
-
20:10
-
18:58
-
17:14
-
15:00
-
14:53
-
14:19
-
14:03
-
13:19
-
11:51
-
10:39
-
09:52
-
09:42
-
09:17
-
09:06
-
09:00
-
08:58
-
08:45
-
08:23
-
07:57
-
07:53
-
07:31
-
07:24
-
07:19
-
06:01
-
00:06
- 16 января 2022
-
23:42