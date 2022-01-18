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Коляда, Степанова и Букин стали самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами в 2021 году

Коляда, Степанова и Букин стали самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами в 2021 году
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Самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в 2021 году стали Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин, сообщается на официальном сайте РУСАДА. Эти спортсмены были проверены на допинг по пять раз. Четыре теста сдал ещё один кандидат на участие в Олимпийских играх – 2022 Евгений Семененко.

Напомним, в январе 2018 года Букин без объяснения причин не был допущен Международным олимпийским комитетом (МОК) до участия в Играх в Пхёнчхане.

Всего в 2021 году РУСАДА протестировало 47 российских фигуристов. По три теста сдали Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Пётр Гуменник, Александр Самарин и Тиффани Загорски, по два — Кирилл Алёшин, Александра Бойкова, Макар Игнатов, Денис Ходыкин, Майя Хромых, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Аполлинария Панфилова, Дарья Павлюченко, Дмитрий Рылов, Анна Щербакова, Анастасия Скопцова, Евгения Тарасова, Александра Трусова и Дарья Усачёва.

Остальные, среди которых в том числе Алёна Косторная, Евгения Медведева, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Алина Загитова, в 2021 году были проверены РУСАДА по одному разу.

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