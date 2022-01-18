Марк Кондратюк: пробовал пятерной сальхов. А аксель… страшно

Чемпион Европы и России в мужском одиночном катании Марк Кондратюк объяснил, почему боится прыгать четверной аксель, который показали на соревнованиях Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев.

«Я пробовал пятерной сальхов. А аксель… Мне очень страшно.

Если честно, мне кажется немного странным, если люди не понимают, что подобные вещи — это страшно. Естественно, когда ты учишь новый элемент, это страшно. Кому-то больше, кому-то меньше. Но ты, по сути, для себя идёшь в неизвестность. Ты можешь упасть, ты можешь травмироваться.

Когда ты осознанно идёшь на что-то неизвестное, что, скорее всего, закончится неудачей, нужно сначала себя в голове перебороть и только потом идти. Когда ты идёшь в элемент, который не делал никто, и неизвестно, реально ли это вообще, — это особенно страшно», — приводит слова Кондратюка ТАСС.