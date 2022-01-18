Никита Кацалапов: спасибо за веру в нас! Обещаю, не подведём
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Чемпион мира, двукратный чемпион Европы Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, когда пара продолжит подготовку к Олимпийским играм – 2022 в Пекине.
«Ну что, мы уже в Москве. Чувствую себя отлично, но немного устал. Неделя была очень напряжной, все силы оставил на льду, даже поесть нормально не успевал. Поэтому первое, что сделал после произволки – покушал и лёг отдохнуть.
Завтра уже выходим на лёд и начинаем готовиться к Олимпиаде. Хотя мы и так всю жизнь к ней готовимся. Друзья, спасибо за веру в нас! Круто, что вам нравится то, что мы делаем. Обещаю, не подведём», — написал Кацалапов на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова в «Инстаграме».
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