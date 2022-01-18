Воронов поблагодарил ЦСКА и тренера Буянову за тёплый приём сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию, двукратный призёр чемпионатов Европы россиянин Сергей Воронов поблагодарил школу ЦСКА и лично тренера Елену Буянову за помощь в подготовке команды к чемпионату четырёх континентов, который пройдёт в Таллине с 20 по 23 января.

Воронов и вверенная ему команда приняли приглашение ЦСКА, когда в Казахстане вследствие массовых беспорядков был введён режим чрезвычайного положения.

«Спасибо большое, Елена Германовна, спасибо, ЦСКА! Спасибо большое за тёплый, домашний приём! Россия, Москва! Счастлив оказаться на своей исторической Родине», — написал Воронов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Сергея Воронова в «Инстаграме».