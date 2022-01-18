Воронов поблагодарил ЦСКА и тренера Буянову за тёплый приём сборной Казахстана
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Главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию, двукратный призёр чемпионатов Европы россиянин Сергей Воронов поблагодарил школу ЦСКА и лично тренера Елену Буянову за помощь в подготовке команды к чемпионату четырёх континентов, который пройдёт в Таллине с 20 по 23 января.
Воронов и вверенная ему команда приняли приглашение ЦСКА, когда в Казахстане вследствие массовых беспорядков был введён режим чрезвычайного положения.
«Спасибо большое, Елена Германовна, спасибо, ЦСКА! Спасибо большое за тёплый, домашний приём! Россия, Москва! Счастлив оказаться на своей исторической Родине», — написал Воронов на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Сергея Воронова в «Инстаграме».
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