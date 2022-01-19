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Расписание чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске

Расписание чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске
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С 20 по 22 января в Саранске пройдёт первенство России по фигурному катанию среди юниоров.

Расписание соревнований
20 января, четверг

14:00 – 16:25 Юноши, короткая программа
16:40 – 17:10 Открытие соревнований
17:25 – 19:50 Девушки, короткая программа
20:05 – 22:15 Танцы на льду, ритм-танец

21 января, пятница

13:15 – 15:50 Юноши, произвольная программа
16:05 – 18:40 Девушки, произвольная программа
18:50 – 19:20 Награждение победителей
19:35 – 21:20 Пары, короткая программа

22 января, суббота

12:00 – 14:20 Танцы на льду, произвольный танец
14:40 – 16:35 Пары, произвольная программа
17:00 – 17:30 Награждение победителей

В соревнованиях примут участие Софья Самоделкина, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анастасия Зинина, Вероника Жилина, Софья Муравьёва, Софья Титова, Кирилл Сарновский, Артём Ковалёв, Егор Рухин, Илья Яблоков, Николай Колесников и другие.

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