Расписание чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске

С 20 по 22 января в Саранске пройдёт первенство России по фигурному катанию среди юниоров.

Расписание соревнований

20 января, четверг

14:00 – 16:25 Юноши, короткая программа

16:40 – 17:10 Открытие соревнований

17:25 – 19:50 Девушки, короткая программа

20:05 – 22:15 Танцы на льду, ритм-танец

21 января, пятница

13:15 – 15:50 Юноши, произвольная программа

16:05 – 18:40 Девушки, произвольная программа

18:50 – 19:20 Награждение победителей

19:35 – 21:20 Пары, короткая программа

22 января, суббота

12:00 – 14:20 Танцы на льду, произвольный танец

14:40 – 16:35 Пары, произвольная программа

17:00 – 17:30 Награждение победителей

В соревнованиях примут участие Софья Самоделкина, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анастасия Зинина, Вероника Жилина, Софья Муравьёва, Софья Титова, Кирилл Сарновский, Артём Ковалёв, Егор Рухин, Илья Яблоков, Николай Колесников и другие.