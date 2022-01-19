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Джонни Вейр одним эмодзи отреагировал на стильную фотосессию Евгении Медведевой

Джонни Вейр одним эмодзи отреагировал на стильную фотосессию Евгении Медведевой
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Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр одним эмодзи отреагировал на пост двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в «Инстаграме». Ранее Медведева показала стильные снимки с фотосессии в белом платье.

Вейр оставил в комментариях эмодзи с изображением влюблённого лица.

Фото: «инстаграм» евгении медведевой

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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