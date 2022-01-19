Джонни Вейр одним эмодзи отреагировал на стильную фотосессию Евгении Медведевой

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр одним эмодзи отреагировал на пост двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в «Инстаграме». Ранее Медведева показала стильные снимки с фотосессии в белом платье.
Вейр оставил в комментариях эмодзи с изображением влюблённого лица.
Фото: «инстаграм» евгении медведевой
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
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