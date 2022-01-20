Татьяна Волосожар объяснила, почему восстанавливается после операции в Сочи, а не в Москве

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о ходе восстановления после перенесённой операции.

«1,5 недели прошло с операции, и я уже привыкла к своему новому темпу жизни. Во-первых, на реабилитацию я улетела в Сочи. Потому что в Москве у меня вечно 100500 дел, и я бы точно начала куда-то ездить, скакать и т.д. В Сочи заземлиться проще, тут всё под рукой, плюс помогают няня и бабушка.



Первые две недели я, как сказал врач, должна была использовать опору. Поэтому сначала ходила на двух костылях, теперь с одним. На ногу наступать можно, даже нужно. Но тут такой момент: чем больше на колено идёт нагрузка, тем больше там может скапливаться жидкости. А это не очень хорошо.



Ну и по совету знакомых присмотрела в Сочи реабилитационный центр и активный курс восстановления, скорее всего, начну здесь. Как снимут швы — сразу пойду плавать. В Москву вернусь в начале февраля, не раньше. Хотя я бы с удовольствием прилетела бы сразу в тепло. Говорят, в Москве и Питере какой-то ужас со льдом на дорогах? Читаю, что очень многие падают, ломают ноги-руки. Правда такой кошмар? Вы все целы, я надеюсь?» — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар.

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