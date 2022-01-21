Смирнов — о Тарасовой и Морозове: если бы Москвин увидел такие тулупы, месяц бы шутил

Двукратный призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы, российский фигурист Александр Смирнов, выступавший в паре с Юко Кавагути, подвёл итоги чемпионата Европы в Таллине в парном катании. Весь пьедестал заняли российские дуэты: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.
«Первое место безоговорочно за Настей и Сашей, две программы скатаны идеально. Как говорят дискометатели, даже ветер в ту сторону дул. Всё совпало — эмоции, состояние, исполнение элементов. Не к чему придраться. Если это было так по телевизору, то вживую ещё лучше.
Женя и Володя показали одно из лучших выступлений в сезоне по количеству ошибок — их практически не было. Одна претензия может быть у судей — ну очень далеко партнёры находятся в прыжке друг от друга. Если бы Игорь Борисович Москвин, царствие ему небесное, увидел такие тулупы, он бы шутил над нами ещё месяц: «Тут на катке два неплохих одиночника, может, в пару их поставим?»
Один у одного борта прыгает, другая — у другого. Для парного катания это никак. Но у них были скорость, презентация, свой выработанный и более взрослый стиль, чего всем остальным не хватает. Подтянут прыжки за предстоящие пару недель, дай бог — и в бой», — цитирует Смирнова «Спорт-экспресс».
Смирнов является консультантом в группе Тамары Москвиной.
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