Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Индийская фигуристка: очень ценю всё, что делает Тутберидзе

Индийская фигуристка: очень ценю всё, что делает Тутберидзе
Комментарии

Индийская фигуристка Тара Прасад заявила, что хотела бы поработать с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. 21-летняя спортсменка на чемпионате четырёх континентов заняла 20-е место в короткой программе, набрав лишь 43,31 балла. Её не удалось отобраться на Олимпийские игры, в настоящее время представительница Индии тренируется в США.

«Я слышала об Этери Тутберидзе. Хотела бы к ней на сборы? А я не знаю, как это сделать, как туда попасть. В теории — конечно, хотела бы, если есть возможность. Я очень ценю всё то, что она делает. Когда появляются талантливые, великие фигуристы, мы должны помнить, что тренер проделал хорошую работу. Так что уважаю всех тренеров, на самом деле, и их труд», — цитирует Прасад «Спорт-Экспресс».

Новость по теме
Анна Щербакова обратилась к Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022