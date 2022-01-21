Индийская фигуристка: очень ценю всё, что делает Тутберидзе
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Индийская фигуристка Тара Прасад заявила, что хотела бы поработать с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. 21-летняя спортсменка на чемпионате четырёх континентов заняла 20-е место в короткой программе, набрав лишь 43,31 балла. Её не удалось отобраться на Олимпийские игры, в настоящее время представительница Индии тренируется в США.
«Я слышала об Этери Тутберидзе. Хотела бы к ней на сборы? А я не знаю, как это сделать, как туда попасть. В теории — конечно, хотела бы, если есть возможность. Я очень ценю всё то, что она делает. Когда появляются талантливые, великие фигуристы, мы должны помнить, что тренер проделал хорошую работу. Так что уважаю всех тренеров, на самом деле, и их труд», — цитирует Прасад «Спорт-Экспресс».
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