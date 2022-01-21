Валиева упрочила лидерство в общем зачёте «Гонки за Пекин»

В предвкушении Олимпиады-2022 в Пекине «Чемпионат» запустил спецпроект «Гонка за Пекин». После каждого турнира с участием претенденток на участие в Олимпиаде мы составляем текущий рейтинг одиночниц и отвечаем на главный вопрос: кто из фигуристок должен ехать на Олимпиаду, если бы состав определялся в эту минуту.



Предлагаем ознакомиться с общим зачётом «Гонки за Пекин» по итогам всех предолимпийских турниров. Первое место, как и прежде, занимает Камила Валиева.



«Гонка за Пекин». Общий зачёт



1. Камила Валиева — 73,5 балла

2. Елизавета Туктамышева — 33,5

3. Анна Щербакова — 27

4. Александра Трусова — 27

5. Майя Хромых — 16,5

6. Алёна Косторная — 8

7. Дарья Усачёва — 6.



В голосовании читателей первое место заняла Валиева (38%). Второй стала Трусова (29%), а третьей — Щербакова (21%). Далее расположились Туктамышева (11%) и Хромых (1%).

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