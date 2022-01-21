Артемьева и Назарычев лидируют на ЧР среди юниоров после короткой программы

Спортивная пара из Пермского края Юлия Артемьева и Михаил Назарычев выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Саранске. Второе место заняли москвичи Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, третьими стали ещё одни пермяки — Екатерина Чикмарёва и Андрей Янченков.
Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Саранск
Спортивные пары. Короткая программа
1. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 74,30.
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – 71,60.
3. Екатерина Чикмарёва/Андрей Янченков – 70,04.
4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 69,84.
5. Екатерина Гейниш/Илья Миронов – 68,30.
6. Полина Костюкович/Алексей Брюханов – 67,81.
7. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 67,80.
8. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 65,72.
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