Артемьева и Назарычев лидируют на ЧР среди юниоров после короткой программы

Спортивная пара из Пермского края Юлия Артемьева и Михаил Назарычев выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Саранске. Второе место заняли москвичи Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, третьими стали ещё одни пермяки — Екатерина Чикмарёва и Андрей Янченков.

Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Саранск

Спортивные пары. Короткая программа

1. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 74,30.

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – 71,60.

3. Екатерина Чикмарёва/Андрей Янченков – 70,04.

4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 69,84.

5. Екатерина Гейниш/Илья Миронов – 68,30.

6. Полина Костюкович/Алексей Брюханов – 67,81.

7. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 67,80.

8. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 65,72.