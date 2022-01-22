Джонни Вейр двумя эмодзи отреагировал на новую фотосессию Елизаветы Туктамышевой

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр двумя эмодзи отреагировал на новую фотосессию чемпионки мира и Европы, российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место. Елизавета не вошла в основной состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры — 2022.



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