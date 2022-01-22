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Джонни Вейр двумя эмодзи отреагировал на новую фотосессию Елизаветы Туктамышевой

Джонни Вейр двумя эмодзи отреагировал на новую фотосессию Елизаветы Туктамышевой
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Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр двумя эмодзи отреагировал на новую фотосессию чемпионки мира и Европы, российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место. Елизавета не вошла в основной состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры — 2022.

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