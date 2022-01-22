Елизавета Туктамышева опубликовала эффектные кадры с новой фотосессии

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала снимки из новой эффектной фотосессии на льду.

«Узнаю зиму в Питере — слякоть, около нуля и серость. Но есть хорошие новости — до весны осталось чуть больше месяца! Волшебные фотографии с прекрасного проекта на льду», — написала спортсменка.

В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место.

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