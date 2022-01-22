Лайшев: мнение Плющенко как специалиста в тренерской области мало что значит

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал идею двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко устроить контрольный прокат с участием Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой, чтобы определить, кто из них более достоин третьей путёвки на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Плющенко – великий спортсмен, никто не умаляет его заслуги, но в качестве тренера надо иметь опыт работы. Как спортсмен он может посоветовать, а как специалист в области тренерской работы, мне кажется, его мнение мало что значит. Решать в федерации есть кому. Горшков совместно на тренерском совете федерации вместе с Тутберидзе решили, как правильнее. Мы выбираем сегодня из нескольких девчонок, кого можно послать, кого нельзя послать. Это всё результат общей большой работы штаба Тутберидзе и федерации. Ещё раз повторюсь, когда идёт результат, главное не мешать», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».