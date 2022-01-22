Лайшев: мнение Плющенко как специалиста в тренерской области мало что значит

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал идею двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко устроить контрольный прокат с участием Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой, чтобы определить, кто из них более достоин третьей путёвки на Олимпиаду-2022 в Пекине.
«Плющенко – великий спортсмен, никто не умаляет его заслуги, но в качестве тренера надо иметь опыт работы. Как спортсмен он может посоветовать, а как специалист в области тренерской работы, мне кажется, его мнение мало что значит. Решать в федерации есть кому. Горшков совместно на тренерском совете федерации вместе с Тутберидзе решили, как правильнее. Мы выбираем сегодня из нескольких девчонок, кого можно послать, кого нельзя послать. Это всё результат общей большой работы штаба Тутберидзе и федерации. Ещё раз повторюсь, когда идёт результат, главное не мешать», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».
- 22 января 2022
-
14:09
-
13:45
-
13:29
-
13:20
-
12:53
-
09:43
-
09:03
-
08:48
-
08:21
- 21 января 2022
-
23:01
-
22:11
-
19:13
-
18:49
-
18:26
-
17:58
-
16:10
-
14:34
-
14:12
-
12:24
-
11:46
-
11:23
-
10:40
-
10:22
-
10:11
-
07:35
-
01:08
- 20 января 2022
-
23:49
-
22:59
-
21:27
-
21:17
-
21:04
-
20:21
-
19:59
-
19:42
-
18:15