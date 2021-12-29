Президент «Самбо-70» жёстко отреагировал на предложение Плющенко устроить перекаты между Туктамышевой и Щербаковой. Ни дня без скандала!

«А что Плющенко лезет, какое ему дело?» Почему босс Тутберидзе снова наехал на Евгения?

Чемпионат России уже прошёл, но скандалы, которые он породил, до сих пор не утихают. Неудачное выступление Анны Щербаковой вкупе с завышенными оценками породило множество споров о том, стоит ли вообще ученицу Тутберидзе отправлять на чемпионат Европы и Олимпиаду. Высказался даже Евгений Плющенко, который последнее время хранил молчание в СМИ. Двукратный олимпийский чемпион считает, что Елизавета Туктамышева заслужила путёвку на главные старты не меньше, поэтому федерации следует провести контрольные прокаты.

Мимо слов Плющенко не смог пройти президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. Он заступился за свою ученицу, жёстко ответив на слова Евгения. Между Плющенко и Лайшевым началась жаркая словесная перепалка.

Всё-таки не может фигурное катание существовать без скандалов.

«Мы все всё видели и все всё понимаем»

Споры после чемпионата России не перестают утихать. Неуверенное выступление Анны Щербаковой породило множество обсуждений. Ряд экспертов сходится на том, что Аню действительно оценили лучше, чем заслуживает её прокат. Но при этом итоговый расклад в борьбе за Игры всё равно бы не изменился, ведь Елизавета Туктамышева — фигуристка, занявшая четвёртое место среди взрослых — отстала от Щербаковой на 15 баллов.

Но совершенно другого мнения придерживается Евгений Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион в ответ на вопрос, кто должен ехать на чемпионат Европы, предложил устроить контрольные прокаты между Лизой и Аней.

«Лиза сделала два тройных акселя – сложнейшая программа была. Анечка каталась без ультра-си. Точнее, она попыталась сделать четверной флип, но он не получился. Ошибка на тройном лутце – тройном риттбергере тоже была.

Мы все всё видели и все всё понимаем. Я сейчас вообще не комментирую и не даю интервью, восемь месяцев не общался с прессой. Все всё понимают, всё видят. Я бы сделал контрольный прокат: Аня покаталась бы против Лизы – и посмотрели бы, кто действительно будет в хорошей форме.

Я смотрел тренировки Ани, Аня была вообще не в форме. Ни разу на тренировке не сделала четверного. Может, федерация что-нибудь придумает и сделает контрольный прокат. Думаю, ещё не точная история, кто поедет третьим номером – Щербакова или Туктамышева», – сказал Плющенко в рамках общения с болельщиками.

«А что Плющенко лезет, какое ему дело?»

Мимо слов Евгения не смог пройти его заклятый враг, президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, под чьим руководством находится и каток «Хрустальный», на котором работает группа Тутберидзе. Лайшев не раз вступал в перепалку с двукратным олимпийским чемпионом.

«А что Плющенко лезет, какое ему дело? Неравнодушие к фигурному катанию? Он своё откатал. И классно это делал. Ладно бы он за свою ученицу беспокоился. Муравьёва явно проиграла, хоть она и хорошая девчонка.

Что касается Щербаковой с Туктамышевой, это не его дело. Там есть специалисты получше него. В фигурном катании есть свои правила, законы. Там решают Горшков и тренерский совет, который возглавляет Чайковская. Предложить что-то могу и я. А вот согласятся ли они, это совсем другое дело.

Я даже не задумывался об этом. Мне интересно, конечно, чтобы везде была только Щербакова. Но есть же правила в фигурном катании. Они же не лезут со своими прикидками к нам в дзюдо», — заявил Лайшев «Спорт-экспрессу».

«Я-то радуюсь и смотрю на Лайшева, как на сказочника»

На выпад президента центра «Самбо-70» Плющенко уже не смог не отреагировать. Евгений прервал своё долгое молчание в СМИ и жёстко ответил Лайшеву.

«Я действительно рад, что я как начинающий тренер с четырехлетним опытом со своей спортсменкой — как там некоторые говорят, ноунеймом? — Соней Муравьевой, потрясающе катавшейся и сделавшей три акселя три с половиной, обыграл в одну калитку действующую чемпионку мира, которая не сделала ни одного ультра-си ни в короткой, ни в произвольной программе. Упала с четверного флипа и также допустила ошибку на каскаде. При этом получив в компонентах 9,75! Хорошо, хоть не 10.

Я радуюсь, что не только мой штаб обыграл её, но и Софья Самоделкина с тем же акселем три с половиной и тремя четверными, это штаб Сергея Давыдова. Анна проиграла и Лизе Туктамышевой с двумя трикселями, то есть штабу Алексея Николаевича Мишина. И даже Аделии Петросян с двумя четверными риттбергерами из их же штаба. Весь мир сбился со счёта и не может понять, откуда там такие баллы.

Если мы теперь даём баллы за титулы, то у Туктамышевой их не меньше, так же, как и желания поехать на Олимпийские игры. Если все промолчали, то это не значит, что все проглотили.

Я-то радуюсь и смотрю на Лайшева, как на сказочника. Ну хоть тут-то промолчи! Четыре девочки вынесли чемпионку мира. Четыре! Камон, как говорится. При всём уважении к Ане — откатать контент четырёхлетней давности и выиграть у Самоделкиной с тремя квадами и трикселем при её чистых прокатах…

Так что передайте Лайшеву, что я радуюсь, да, это он очень правильно заметил. Молодец! Все и всё понимают, думаю, и он тоже, как главный специалист-самбист фигурного катания», — сказал Плющенко «Спорт-экспрессу».

Не оставил без ответа слова двукратного олимпийского чемпиона и Ренат Лайшев. Завязалась настоящая словесная перепалка.

«Это хорошо, что Плющенко назвал меня главным самбистом фигурного катания. Я как основатель школы хоть за шахматиста вступлюсь. У меня 26 видов спорта, я их все защищаю. Евгений, видите ли, зло меня подколол, он от педагогики далёкий человек, не понимает. Я отвечаю за школу, где 26 видов спорта, и за каждого буду биться и каждого защищать. Тем более это девушки.

Если бы Плющенко отвечал за массы детей много лет, то понимал бы, что они как родные. На меня первоклассники набрасываются, обнимают, аж слёзы из глаз. Я таю в этом окружении», — сказал Лайшев «Чемпионату».

В мире фигурного катания не поддержали Плющенко

Даже после возвращения Трусовой и Косторной к Тутберидзе конфликт между двумя школами не утихает. Скорее же, наоборот, только разгорается. Как бы ни пытался Плющенко вести тихую и спокойную работу, у него этого не получается — эмоции берут верх. Вероятно, после чемпионата России в душе Евгения скопилось много противоречивых чувств. Странная история с отнятым баллом у его ученицы Софьи Муравьёвой, громкое интервью Тутберидзе, в котором она сказала: «Плющенко? А он есть?»… Столького Евгений просто не смог стерпеть. Именно поэтому и не преминул высказаться против Щербаковой, пока тема горячая.

Однако точку зрения Плющенко в медиапространстве почти никто не поддержал. Эксперты считают, что федерация определила состав правильно и никакие контрольные прокаты не нужны.

«Состав сборной на чемпионат Европы определён. Если на этом турнире кто-то провалится, возможны изменения, если федерация сочтет это необходимым.

На данный момент никаких дополнительных прокатов делать, конечно, не стоит. Нужно дать девочкам спокойно готовиться к чемпионату Европы», – сказал «Р-Спорту» Илья Авербух.

«Зачем проводить этот прокат, если девочки уже всё показали? Федерация никак не примет к сведению слова Плющенко. Есть правила, и всё на этом», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона и федерация. Президент ФФККР Александр Горшков подтвердил, что никакие перекаты проводиться не будут.

«Я, честно говоря, этого нигде не видел. Надо понимать, что времени не остаётся. Когда и где это устраивать? До чемпионата Европы нет времени, а после — тем более», — сказал Горшков «Чемпионату».

Бестемьянова заступилась за Плющенко

Заступилась за Евгения Плющенко лишь олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.



«Каждый из спортсменов и специалистов в фигурном катании имеет право на собственное мнение. Женя Плющенко — это очень уважаемый человек, двукратный олимпийский чемпион и имеет полное право высказывать свою точку зрения. Мне странно, что реакция на его слова звучит у всех в таком ироничном стиле. Это просто неприлично в отношении людей, которые так много сделали для нашего фигурного катания.

Устраивать прокаты девочкам, которые только что так выложились на чемпионате России и практически через неделю после Нового года выступят на чемпионате Европы… Наверное, это по меньшей мере будет издевательством над девушками. Нужно смотреть по результатам на чемпионате Европы. Если Аня Щербакова, даже заняв третье место на чемпионате Европы, выступит так, как на чемпионате России, то надо что-то делать и менять её», — сказала Бестемьянова «Чемпионату».