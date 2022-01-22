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Ренат Лайшев: Валиева — фаворит Олимпиады, но мне очень нравится Щербакова

Ренат Лайшев: Валиева — фаворит Олимпиады, но мне очень нравится Щербакова
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Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил, считает ли Камилу Валиеву фаворитом Олимпийских игр – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

«Думаю, да. Это же очевидно, учитывая её победы на последнем чемпионате России и первенстве Европы. Но, честно говоря, сейчас мне очень нравится Анна Щербакова. Я не профессионал фигурного катания, а профессионал в борьбе, но мне очень нравятся выступления Щербаковой – в грации, в танце, в гармонии, которые она показывает на соревнованиях. И её поведение такое – она скромнейший человек. А вообще, больше всего болел за Евгению Медведеву, несмотря на победу Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане. А так все девчонки, конечно, молодцы. Трусова, Камила, Щербакова и весь состав команды Этери Тутберидзе. Ещё раз хочется поздравить с таким успехом и надеяться на их успешное выступление на Олимпийских играх. В спорте не принято загадывать, а вот пожелать успешного выступления – можно», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».

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