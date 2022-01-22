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Мишин рассказал, как проходит восстановление Коляды перед Олимпиадой

Мишин рассказал, как проходит восстановление Коляды перед Олимпиадой
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Заслуженный тренер России Алексей Мишин поделился новостями о восстановлении подопечного Михаила Коляды, который вошёл в состав сборной России на Олимпийские игры – 2022. Они пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

Напомним, перед чемпионатом Европы – 2022 Коляда получил травму – подвернул правую стопу, что не позволило ему выступить на турнире. 26-летнего Коляду заменил 18-летний Андрей Мозалёв, бронзовый призёр чемпионата России 2022 года.

«Миша выздоравливает! Мы стараемся, чтобы он успел к Олимпиаде. Чувствует себя хорошо. Экипировку он получил», — приводит слова Мишина «Спорт-экспресс».

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