Жулин заявил, что Синицина и Кацалапов завершат карьеру после Олимпиады-2022

Российский тренер Александр Жулин заявил, что его подопечные Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершат карьеру после Олимпиады-2022.
«У всех спортсменов сезоны складываются непросто. У кого-то травмы, у кого-то ковид, у кого-то ещё какие-то проблемы. Да, непросто. Но я знаю одно, что для пары Синицина и Кацалапов Олимпийские игры в Пекине — это вершина их карьеры. Я думаю, они положат всё, как и их тренер в лице меня, для того, чтобы получить максимальный результат.
Пойдут ли они на следующий олимпийский цикл? Закончат. Никите 30 лет, Вике 26. Я думаю, что закончат. Хотя если они мне скажут, что хотят кататься дальше, я буду безумно рад. Пара просто уникальная, я их обожаю», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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