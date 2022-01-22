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Плющенко: с тремя русскими Софьями конкуренция на ЧМ среди юниоров будет невероятная!

Плющенко: с тремя русскими Софьями конкуренция на ЧМ среди юниоров будет невероятная!
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко прокомментировал результат воспитанницы академии «Ангелы Плющенко» Софьи Муравьёвой на чемпионате России среди юниоров в Саранске.

По сумме двух программ Муравьёва заняла третье место, уступив воспитаннице Этери Тутберидзе Софье Акатьевой и Софье Самоделкиной, которая тренируется в ЦСКА у Сергея Давыдова.

«Это были очень сложные соревнования для нашей команды, но я очень рада, что мисс Софья Муравьёва поедет в Софию, чтобы представлять Россию на юниорском чемпионате мира. С тремя русскими Софьями, которые будут бороться за титул чемпионки мира среди юниоров, конкуренция будет невероятная!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

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