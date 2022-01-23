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Елизавета Худайбердиева похвасталась обручальным кольцом на пальце

Елизавета Худайбердиева похвасталась обручальным кольцом на пальце
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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, сообщила, что приняла предложение своего любимого человека – продюсера Первого канала Кирилла Благова.

В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» 19-летняя Худайбердиева опубликовала фотографию своей правой ладони с кольцом на безымянном пальце.

«Как вам новый маникюр?» — подписала снимок Худайбердиева.

Совместные снимки Худайбердиевой и Благова регулярно появляются в «Инстаграме» фигуристки с августа 2021 года.

В дуэте с Базиным Худайбердиева – бронзовый призёр чемпионата России – 2022. Пара в числе запасных на Олимпийские игры в Пекине. Ранее в дуэте с Никитой Назаровым Елизавета становилась серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров 2019 года.

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