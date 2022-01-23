Елизавета Худайбердиева похвасталась обручальным кольцом на пальце

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, сообщила, что приняла предложение своего любимого человека – продюсера Первого канала Кирилла Благова.
В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» 19-летняя Худайбердиева опубликовала фотографию своей правой ладони с кольцом на безымянном пальце.
«Как вам новый маникюр?» — подписала снимок Худайбердиева.
Совместные снимки Худайбердиевой и Благова регулярно появляются в «Инстаграме» фигуристки с августа 2021 года.
В дуэте с Базиным Худайбердиева – бронзовый призёр чемпионата России – 2022. Пара в числе запасных на Олимпийские игры в Пекине. Ранее в дуэте с Никитой Назаровым Елизавета становилась серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров 2019 года.
- 23 января 2022
-
00:33
-
00:16
- 22 января 2022
-
23:23
-
21:44
-
20:55
-
20:50
-
20:25
-
19:55
-
17:35
-
16:56
-
15:09
-
14:57
-
14:09
-
13:45
-
13:29
-
13:20
-
12:53
-
09:43
-
09:03
-
08:48
-
08:21
- 21 января 2022
-
23:01
-
22:11
-
19:13
-
18:49
-
18:26
-
17:58
-
16:10
-
14:34
-
14:12
-
12:24
-
11:46
-
11:23
-
10:40
-
10:22