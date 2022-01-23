Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Константинова рассказала, как сформировала бы состав на командный турнир ОИ-2022

Константинова рассказала, как сформировала бы состав на командный турнир ОИ-2022
Комментарии

Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась мнением о формировании состава на командный чемпионат на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Я бы сделала замену в девочках и в парах. Я не очень сильна в раскладах, кто какое место займёт. Конечно, хочется, чтобы у России было золото. В короткую программу я бы поставила Аню Щербакову, в произвольную — Камилу Валиеву. У мальчиков — Марк Кондратюк, в танцах — Вика Синицина с Никитой Кацалаповым, в парах я бы поставила две пары Тамары Николаевны. Мне кажется, это самый стабильный расклад», — цитирует Константинову Sport24.

Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Константинова: хотела, чтобы Туктамышева отобралась на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022