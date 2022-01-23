Константинова рассказала, как сформировала бы состав на командный турнир ОИ-2022

Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась мнением о формировании состава на командный чемпионат на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Я бы сделала замену в девочках и в парах. Я не очень сильна в раскладах, кто какое место займёт. Конечно, хочется, чтобы у России было золото. В короткую программу я бы поставила Аню Щербакову, в произвольную — Камилу Валиеву. У мальчиков — Марк Кондратюк, в танцах — Вика Синицина с Никитой Кацалаповым, в парах я бы поставила две пары Тамары Николаевны. Мне кажется, это самый стабильный расклад», — цитирует Константинову Sport24.

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