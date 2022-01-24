Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бестемьянова: проводить командный турнир фигуристов на Олимпиаде перед личным — бред

Бестемьянова: проводить командный турнир фигуристов на Олимпиаде перед личным — бред
Комментарии

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала об отношении к проведению командного турнира перед личными соревнованиями на Олимпийских играх.

«Мы помним Липницкую, которая прекрасно откаталась в Сочи в командном турнире и не смогла собраться в индивидуальном. Это было очень грустно. Это была трагедия. Командный турнир, который проводится перед личным, это бред. Почему бы не провести его после? Потому что кто-то выложился, а кто-то — нет. Это нечестная конкуренция», — сказала Бестемьянова в программе «Фетисов».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Наталья Бестемьянова объяснила, почему не верит в победу Кондратюка на Олимпиаде-2022
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022