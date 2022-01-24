Бестемьянова: проводить командный турнир фигуристов на Олимпиаде перед личным — бред

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала об отношении к проведению командного турнира перед личными соревнованиями на Олимпийских играх.

«Мы помним Липницкую, которая прекрасно откаталась в Сочи в командном турнире и не смогла собраться в индивидуальном. Это было очень грустно. Это была трагедия. Командный турнир, который проводится перед личным, это бред. Почему бы не провести его после? Потому что кто-то выложился, а кто-то — нет. Это нечестная конкуренция», — сказала Бестемьянова в программе «Фетисов».



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