Бестемьянова поделилась ожиданиями от соперничества россиян с Пападакис и Сизероном на ОИ

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от соревнований танцевальных пар на Олимпийских играх в Пекине.

«Когда я посмотрела чемпионат Европы и увидела, что и Синицина с Кацалаповым, и Степанова с Букиным в прекрасной форме… У них роскошные программы. Вот гордость берёт за то, что такие чудесные пары у нас. У меня появилась надежда, что можно соревноваться, потому что давно не видели Пападакис и Сизерона. Финал Гран-при отменили, на чемпионат Европы они не смогли приехать из-за пандемии. И как бы мы чуть-чуть забыли, какие они. И появилась надежда — а вдруг получится? Конечно, очень верим. Но очень сильные французы. Верим в наших.

Отказ от участия в чемпионате Европы никак не может сказаться на Пападакис и Сизероне. Они тренируются в Канаде. Если бы они приехали в Таллин, то тогда по возвращении в Канаду им надо было бы сидеть две недели на карантине, чтобы выйти на каток. Во Францию они въехать не могут, там тоже очень плохая ситуация. Приехав на чемпионат Европы перед главным стартом в своей жизни, они оказались бы на несколько недель без тренировок. Они приняли решение, вот и всё. Наверное, это не очень хорошо. Судьи, специалисты хотят видеть, чтобы они были на глазах. Но что делать — пандемия», — сказала Бестемьянова в программе «Фетисов».



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