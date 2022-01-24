Самоделкина закрыла свой «инстаграм» из-за негативных сообщений после ЧР среди юниоров

Российская фигуристка Софья Самоделкина сообщила, что ограничила доступ к своей странице в «Инстаграме» после выступления на чемпионате России среди юниоров в Саранске.

Напомним, турнир выиграла ученица Этери Тутбериде Софья Акатьева (237,09), второй стала Самоделкина (213,73).

«Дорогие мои подписчики, болельщики, я вас всех очень люблю, уважаю и благодарю вас за вашу искреннюю поддержку, на данный момент, я временно приостановила доступ к своей страничке в «Инстаграме», в связи с тем, что после моих интервью на первенстве России среди юниоров, мне поступило много негативных сообщений, не понимаю, чем это вызвано, нужно время всё обдумать. Спасибо за понимание», — написала Самоделкина в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Софьи Самоделкиной.

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