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Первенство России среди юниоров по фигурному катанию — 2022: что произошло с ученицей Тутберидзе Аделией Петросян

«Плохо. Всё пошло не по плану». Что произошло с одарённой юниоркой Тутберидзе
Дарья Кирюхина
Что произошло с Аделией Петросян
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Аделия Петросян посыпалась на первенстве России. И лишилась последней возможности поехать на юниорский чемпионат мира.

Аделия Петросян стала одним из главных открытий сезона. Одарённая ученица Тутберидзе выучила четверной риттбергер и стала первой исполнительницей этого прыжка на соревнованиях. На чемпионате России юная фигуристка боролась наравне с главными звёздами страны и остановилась в шаге от пьедестала. Казалось, Аделию ждёт прорывной сезон.

Однако на первенстве России что-то пошло не так. 14-летнюю фигуристку было не узнать: Петросян не справилась ни с одним квадом, да и в целом её выступление по сравнению с прошлыми стартами выглядело блёклым. Воспитанница Тутберидзе развалилась в самый неподходящий момент и упустила последнюю возможность поехать на юниорский чемпионат мира.

Что же произошло с одарённой фигуристкой?

Покорительница четверного риттбергера

Этот сезон для Аделии Петросян начался оптимистично. Она заняла третье место на этапе юниорского Гран-при в Кошице, а затем выиграла этап в Любляне и отобралась в финал серии, который позже отменили. На обоих этапах Аделия продемонстрировала четверной тулуп, чем очень порадовала своих болельщиков, ведь до этого она не исполняла на соревнованиях элементы ультра-си. Но настоящий фурор фигуристка произвела на этапе Кубка России в Перми, где исполнила четверной риттбергер, войдя в историю, как первая фигуристка, которой покорился этот прыжок на соревнованиях.

На чемпионате России Петросян поразила ещё больше: помимо сольного квад-риттбергера ей удалось приземлить этот же прыжок в каскаде с двойным тулупом. При этом такая высокая сложность никак не повлияла на качество самой программы. Аделия была безупречна, катаясь под микс песен Билли Айлиш «No Time To Die» и Сиары «Paint It, Black», и чуть не обошла действующую чемпионку мира Анну Щербакову. Тогда 160,68 балла за произвольную и 234,97 балла по сумме стали неофициально лучшими результатами в её карьере. Четвёртое место Аделии было с бронзовым отливом: будь она немного старше, возможно, третья путёвка на Олимпийские игры в Пекине досталась бы ей. Но не проходя по возрасту на главные старты, Аделия могла не переживать, что осталась без медали. В Санкт-Петербурге она лишь проверяла свои силы перед важнейшим для себя стартом в сезоне — первенстве России среди юниоров.

К сожалению, там эти силы её и покинули.

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Фиаско на юниорском первенстве

После столь ярких выступлений в первой половине сезона ничто не предвещало проблем у Аделии на будущих стартах. Но за три с половиной недели, разделявших чемпионат России и первенство, многое изменилось. Четверные прыжки будто отказались покоряться Петросян. Если в короткой программе она привычно выдала отличный прокат без элементов ультра-си, то в произвольной допустила две грубые ошибки: первый квад-риттбергер недокрутила и приземлила со степ-аутом, а со второго и вовсе упала, оставшись ещё и без одного из каскадов. Потеря комбинации невольно привела к недопустимому повтору прыжка, за который фигуристку тоже наказали, практически обнулив её вторую попытку четверного риттбергера: за него Аделия получила жалкие 0,98 балла.

Потерю баллов из-за неудачного исполнения квадов Аделия пыталась компенсировать качественным исполнением последующих элементов. Все тройные прыжки и двойной аксель она сделала чисто, вращения — на четвёртый уровень, дорожку — на третий. Нивелировать провальное начало произвольной фигуристка постаралась и эмоциональной подачей: презентация всегда была её сильной стороной. Но всего этого оказалось недостаточно, чтобы перебить грубые ошибки.

Аделия получила за свой прокат всего 130,28 балла и неожиданно опустилась под младшую коллегу по группе Тутберидзе — 12-летнюю Алису Двоеглазову, которая в своей произвольной выдала два четверных тулупа и заработала 139,25 балла. Петросян не спас даже отрыв после короткой: по итогам обеих программ она всё равно осталась под Двоеглазовой на пятом месте с общей суммой в 202,25 балла.

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«Никогда не была такой взволнованной»

Вот что бывает, когда спортсмен преждевременно выходит на пик формы. Вероятно, именно это и послужило причиной слабого выступления Аделии в Саранске. К чемпионату России она звенела и была готова побеждать, но за пиком неизбежно следует спад, и у Аделии он совпал как раз с первенством России.

Лучше бы она поберегла свои силы в Санкт-Петербурге и выложила их все в Саранске. Но, наверное, тренеры и сама фигуристка надеялись, что она сумеет удержать форму. Не смогла. Не исключено также, что она просто немного подросла за новогодние праздники. Будучи в декабре ростом всего около 140 см, она могла попасть под влияние изменений в организме. А прибавка даже в один сантиметр способна сильно повлиять на прыжки сильнее. В первую очередь, на ультра-си, которые Аделия стала прыгать на соревнованиях совсем недавно и пока не успела привыкнуть к более сложному набору, чем был у неё в прошлом сезоне.

Сама же фигуристка виной плохому прокату произвольной считает излишнее волнение, которое преследовало её с шестиминутной разминки: на ней у девушки многое не получалось, и это, разумеется, не добавляло ей спокойствия. Прыгать четверные в таком нервозном состоянии — огромный риск, но упрощать контент из-за необъяснимой тревоги Аделия не собиралась.

«Плохо, что ещё я могу сказать. Всё пошло не по плану с самого начала. Будем дальше исправлять ошибки. Я ещё никогда не была такой взволнованной», — комментировала своё выступление Петросян.

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Бесславное окончание юниорской карьеры

Конечно, неудача на первенстве России не означает, что Петросян в дальнейшем не стабилизирует четверные. Сделает вместе с тренерами выводы и ещё не раз поразит всех на соревнованиях своими квад-риттбергерами.

И всё-таки развал Аделии в Саранске — тяжёлый удар для неё и тренерского штаба Тутберидзе. Не на такой исход они рассчитывали. Аделия ехала в Саранкс в числе фавориток и главных претенденток на путёвку в Болгарию, где в середине марта должен пройти чемпионат мира среди юниоров. Однако пятое место на отборочном турнире фактически лишило её последнего шанса попасть на главный старт в юниорской карьере. Другой возможности проявить себя на международном уровне до выхода во взрослые у неё не будет. В июне ей исполнится 15 лет, и она вступит в борьбу уже на взрослых соревнованиях. Аделия могла бы притормозить и задержаться в юниорах на один год, чтобы заработать больше медалей и повысить свой международный рейтинг, но растягивание «переходного периода» не свойственно девочкам Тутберидзе.

И вряд ли Петросян станет в этом случае исключением.

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