Владимир Путин ответил на обращение Камилы Валиевой
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Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с российскими олимпийцами ответил на обращение российской фигуристки Камилы Валиевой, которая выступила с речью.
«Спасибо, Камила. Камила, вы знаете, что и у вас, и у всех членов сборной нашей команды очень много почитателей, фанатов, болельщиков. Мы искренне от всей души желаем всем вам успехов», — сказал Путин.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Первый рейс с представителями олимпийской делегации России вылетел в Пекин 22 января, в Китай прибыли восемь представителей штаба команды. Первыми из спортсменов 26 января отправятся в Пекин команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку.
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