Владимир Путин ответил на обращение Камилы Валиевой

Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с российскими олимпийцами ответил на обращение российской фигуристки Камилы Валиевой, которая выступила с речью.



«Спасибо, Камила. Камила, вы знаете, что и у вас, и у всех членов сборной нашей команды очень много почитателей, фанатов, болельщиков. Мы искренне от всей души желаем всем вам успехов», — сказал Путин.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.



Первый рейс с представителями олимпийской делегации России вылетел в Пекин 22 января, в Китай прибыли восемь представителей штаба команды. Первыми из спортсменов 26 января отправятся в Пекин команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку.