Президент ФФККР прокомментировал замену Коляды на Семененко в составе на Олимпийские игры

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал то, что чемпион мира 2021 года в командных соревнованиях фигуристов Евгений Семененко заменил серебряного призёра Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Михаила Коляду в окончательном составе сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля.

«Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус, поэтому в срочном порядке пришлось заменить его на Евгения Семененко. Сейчас в мире такая ситуация, что никто не застрахован от вируса. Мы очень сожалеем, но ничего не поделаешь», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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