Пробки, беруши и массаж гуаша. Алина Загитова показала, что в её сумке

Олимпийская чемпионка Игр 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что носит с собой в сумке.

«Начнём с очков, потому что в Москве никогда не понятно, какая погода будет сегодня. Поэтому на случай, если будет солнце, я всегда могу их надеть. Купила я их в Мексике, очень давно хотела такую форму.

Ежедневник – мне его подарили поклонники. Тут, кстати, очень интересно написано: «Победные рецепты Алины Загитовой». Изобразили меня, тут мои инициалы. В ежедневнике я веду все свои дела, тут записаны все мои планы, так как я лучше запоминаю, когда пишу.

Дальше у меня кошелёк – очень маленький, компактный, удобный. Естественно, из дома я не выхожу без аптечки. Она у меня достаточно большая, тут много всего: пластыри, маска для сна (никогда не знаешь, когда представится время для великого дела), крема, обезболивающие таблетки, капли для глаз на всякий случай — если ты не выспался, а у тебя съёмка сегодня.

Дальше у меня наушники – проводные, потому что у меня быстро разряжаются беспроводные, и я поняла, что эти удобнее. У меня очень много звонков, также я сейчас учусь в университете на дистанционном обучении.

Бутылка с водой – я купила её в Японии. Также у меня японские вкусняшки: я их первый раз попробовала в Японии, потом нашла в России, чему была безумно рада, сразу купила несколько штучек.

Косметичка тоже всегда со мной. Мне подарили японские болельщики. Такая память для меня. Тут, кстати, тоже очень много всего. Контуринг, каждый день его наношу. Беруши для сна, крем для рук, патчи многоразовые – кладу их в холодильник перед сном, и с утра они уже готовые — холодные, очень спасают меня.

Мини-талисманы – камушки. Я в это очень верю, но показывать их не буду, потому что это личное.

Самая суперская вещь — массаж гуаша. Очень многофункциональный, я его купила тоже в Японии, там прямо культ таких массажёров.

Помада – я её недавно купила, обожаю красные помады – на всякий случай, если у меня вечером будет какое-то мероприятие. Гигиеническая помада, естественно, так как у меня губы суперсухие, я всегда их увлажняю. Штучка-антистресс, она в виде ролика, очень вкусно пахнет травами. Кстати, с недавних пор я стала мыловаром, поэтому у меня в сумке лежит мыло. Мало ли кому-то нужно будет что-то подарить.

Так как я постоянно работаю в холоде, у меня есть разогревающие пластыри. Можно надеть на ноги или разогревать руки. Они меня всегда спасают, особенно когда съёмки длятся где-то 8 часов.

Резинки, потому что надо всегда на тренировке заколоть волосы в пучок или хвостик, и в принципе я люблю, когда волосы собраны. Зарядка, без неё тоже никуда. Переходник, так как мы включаем на катке музыку для программы или просто фоном. Кстати, они у меня всегда теряются, поэтому если не знаете, что мне подарить – переходник.

Ключи от дома, интересный брелок я купила в Дубае. Маска – обязательно, живём в такое время, что всегда маска нужна. Духи: мне очень нравятся лёгкие ароматы, нерезкие. Термальная вода – всё время в каких-то перелётах, поездках кожа очень сушится. Полезно и приятно.

Телефон – как же я забыла про него. Всегда тоже со мной, там часть моей жизни: всё время в переписках, занятия… Две пробки – на всякий случай, если одна потеряется. Я сейчас часто занимаюсь своей речью — в такси, например, едешь и говоришь какую-нибудь скороговорку.

Также в моей сумке есть ещё маленькая сумка – тоже на случай, если вечером будет какое-нибудь мероприятие. Там у меня всё самое необходимое. Паспорт, он в красной обложке – потому что боюсь его потерять. Несколько фотографий с фотосессий моих лежат. Ключи от машины, розовый такой интересный брелок в виде сакуры.

На случай мероприятия, чтобы дополнить свой образ, у меня тут всякие серёжки, браслетики. Санитайзер, естественно, и он очень вкусно пахнет – ещё один повод им попользоваться. Ребята, обязательно пользуйтесь санитайзером и маской, это очень важно.

И жвачка – на всякий случай тоже. Вот всё, что было в моей сумке, всё, что я ношу с собой каждый день. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали обо мне что-то новое», – сказала Загитова.

Видео можно посмотреть на канале Vogue Russia в YouTube.