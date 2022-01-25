Мишин — о Коляде: он подхватил коронавирус в самый неподходящий момент

Тренер Алексей Мишин отреагировал на исключение призёра чемпионатов мира и Европы Михаила Коляды из состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине.
Ранее стало известно, что Коляда пропустит Олимпиаду-2022 из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил первый запасной — другой ученик Мишина Евгений Семененко, который первоначально входил в основной состав команды, но потерял своё место после чемпионата Европы.
«Момент очень тяжёлый, и неочевидно, что сейчас нужно что-то говорить. Он подхватил коронавирус в самый неподходящий момент», — приводит слова Мишина РИА «Новости».
Коляда – серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире. В сезоне-2021/2022 Коляда завоевал серебро чемпионата России, но снялся с предолимпийского чемпионата Европы из-за травмы.
- 25 января 2022
-
22:49
-
22:18
-
21:41
-
21:09
-
20:59
-
20:37
-
20:29
-
20:17
-
19:19
-
18:47
-
16:49
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:20
-
15:15
-
15:13
-
15:00
-
14:58
-
14:50
-
14:41
-
14:29
-
13:25
-
12:16
-
11:11
-
10:08
-
00:49
-
00:20
-
00:14
- 24 января 2022
-
23:22
-
21:20
-
21:05
-
20:48
-
19:48
-
18:58