Мишин — о Коляде: он подхватил коронавирус в самый неподходящий момент

Тренер Алексей Мишин отреагировал на исключение призёра чемпионатов мира и Европы Михаила Коляды из состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Ранее стало известно, что Коляда пропустит Олимпиаду-2022 из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил первый запасной — другой ученик Мишина Евгений Семененко, который первоначально входил в основной состав команды, но потерял своё место после чемпионата Европы.

«Момент очень тяжёлый, и неочевидно, что сейчас нужно что-то говорить. Он подхватил коронавирус в самый неподходящий момент», — приводит слова Мишина РИА «Новости».

Коляда – серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире. В сезоне-2021/2022 Коляда завоевал серебро чемпионата России, но снялся с предолимпийского чемпионата Европы из-за травмы.